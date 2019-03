Kaja Kallas: soovin moodustada koalitsiooni, mis peaks vastu neli aastat

ETV saates «Esimene stuudio» tuli muu hulgas jutuks, et aastaid on Reformierakonnale ette heidetud koalitsioonipartnerite vahetamist ning süü veeretamist viimaste kaela. Saatejuht Andres Kuusk küsis Kaja Kallaselt, kas tema juhitav Reformierakond on nüüd teistsugune. Kallase sõnul pole ta kindel, kas see süüdistus on ikka õiglane.

«Mina ei ole olnud selliste vahetuste juures ja nende arhitekt. Minu soov on see, et kui me moodustame koalitsiooni, siis see koalitsioon peaks vastu neli aastat,» ütles Kallas.

Küsimusele, kas Kallas ei karda, et Reformierakond võib koalitsioonikõneluste tulemusena hoopis opositsioonis maanduda, vastas saatekülaline, et tema arvates ei ole valimisvõit Reformierakonda upsakaks muutnud.