«Edgar oli kuidagi inimlikum»

«Sihuke tunne, et nii kui Edgar ära kadus, nii... nii ka kõik see allamäge läks,» tunnistab mulle Vikerlase tänava elanik Irma.

Taban Irma õuest juhuslikult. Naine on kolme pitsuga väljas. Ta on truu keskerakondlaste toetaja. Seekord aga jäi nende poolt hääletamata. Aga mitte seepärast, et on tekkinud vastuolu Keskerakonnaga, vaid ta pidi isiklikel põhjustel hääletamispäeval välismaale minema.