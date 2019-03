Anu Toots: valimiskünnist võiks alandada

«Viie protsendi künnis on kõrge,» rääkis Toots. «See tehti omal ajal selleks, et vältida riigikogu liigset killustumist, mis üheksakümnendatel oli teema, aga nüüd enam ei ole. Künnis võiks olla madalam – vähemasti seda kaaluda ja selle üle arutleda tasuks.»

Teiseks märkis Toots, et erakonna loomisel nõutava liikmete arvu vähendamine tuhandelt viiesajale ei ole loodetud efekti andnud. «Ühestainsast meetmest ei piisa, et olukorda muuta,» sõnas ta. «Riigikogust välja jäänud erakonnad tunnistasid, et neil ei olnud raha kampaania tegemiseks. Samas on kampaania rahastamisel väga vähe piiranguid: lihtsalt musta raha ei tohi võtta – aga võtta võib nii palju, kui jõuad. See loob väiksemate jaoks ebavõrdse olukorra.» Kui tahame valimistel näha rohkem uusi ja tõsiselt võetavaid pretendente riigikokku, siis peame muutma seadusi enamates aspektides, leiab Toots.

Toots meenutas, et pärast liikmelisusenõude leevendamist on olnud kahed valimised, ja mõlemal korral on areenile ilmunud uued parteid. «Demokraatia seisukohast on see igati tervitatav,» sõnas Toots. Ta juhtis aga tähelepanu sellele, et Vabaerakond sai küll eelmistel valimistel riigikokku sisse, aga ei jäänud ellu, ning sel korral olid nad ühed suuremad kaotajad; seekord aga ei suutnud Elurikkuse Erakond ja Eesti 200 ületada valimiskünnist.