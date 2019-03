Putin, Savisaar ja Stalnuhhin – narvalased kirjutasid valimissedelile lemmikpoliitiku nime

Linna valimiskomisjon kontrollis jaoskonnakomisjonide tööd alles esmaspäeval ning väiksemaid vigu leiti peaaegu kõigi komisjonide töös. Ühes jaoskonnas tunnistas linnakomisjon kehtivaks varem kehtetuks loetud valimissedeli. Teises jaoskonnas oli üks sedel kaduma läinud ja see leiti alles kontrollimisel üles.

Üks narvalanna oli helistanud vabariigi valimiskomisjoni ja kurtnud, et Narva valimisjaoskonna nr 1 ees on tänav nii libe, et ta ei saa valima minna. Teine naisterahvas kaebas Eestimaa Roheliste kandidaadi Timur Sagitovi peale. «Kandidaat 420 roheliste nimekirjas tahab parlamenti pääsedes seadustada kanepi kasvatamise. Helistaja oli väga erutatud, vestlesime temaga kümme minutit,» meenutas Narva valimiskomisjoni juht Ants Liimets.