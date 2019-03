Rein Raud: Isamaa pidi natsid kapis hoidma, aga ebaõnnestus

«Praegune Isamaa on muutunud oma retoorikas väga EKRE-sarnaseks,» kõneles Raud. «Ausam oleks, kui see erakond laguneks ning üks osa liituks Reformierakonnaga ja teine EKRE-ga. Nad on kaotanud oma mõõdukalt konservatiivse, aga samas paljudes asjades liberaalse hoiaku, mis neil kunagi oli.»

Raud pakkus selgituse ka sellele, miks EKRE on Eesti poliitikas nii tugevaks kasvanud. «On suur hulk inimesi, kes tunnevad, et meil on riik küll ja võib-olla isegi edukas, aga see ei puutu kuidagi neisse,» sõnas ta. «Nad on kõrvale jäetud. Populistlikul, hirmudele apelleerival seltskonnal on lihtne neid üles korjata.»

Raua sõnul ei ole EKRE ei ole saanud mandaati kõige selle jaoks, mida ta on lubanud – EKRE on saanud hulga protestihääli, ent järgmisel korral võivad protestihääled minna ka kellelegi teisele.

Praegu on võimalik moodustada võimuliit ka ilma EKREta. «Mitmed mu tuttavad ütlevad küll,» rääkis Raud, «et EKRE tuleks just valitsusse lasta: siis nad saaksid täieliku hävingu osaliseks: osutuks, et nad on ebakompetentsed, ja kõik nende lubadused on lihtsalt väljamõeldised, mida polegi võimalik täita. Samas jõuaksid seal aga suure hulga kahju teha.»

Raud märkis EKRE mõju sõnastades, et EKRE on Eesti poliitikas naturaliseerunud turusõimu. «Ma ei saa aru, kuidas keegi võib ennast nimetada Eesti patrioodiks ja samas sõimata põhiseaduslikult valitud presidenti voorimehe või madruse kombel, nagu Mart Helme on seda teinud. See on tekitanud olukorra, kus on ainult kaks käitumisstreegiat: kas matkida või vastanduda.»

2106. aastal tahtis EKRE noortekogu Ruuben Kaalepit välja visata, sest ta kiidab purjuspäi turistidele Hitlerit. Kaalepit välja ei visatud. Äsja valiti ta riigikokku.