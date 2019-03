Eesti 200 osaleb Euroopa Parlamendi valimistel

Erakonna esimehe Kristina Kallase sõnul on Eesti 200 tugeva Euroopa usku ning tahetakse tugevat Euroopat tugeva majandusega. «Euroopa Liit seisab juba praegu suurte väljakutsete ees, väline surve on suur ja sisemised pinged kasvavad, järgmised viis aastat ei tule kergemad. Euroopa ees seisab ka majanduse jahtumine ja Eesti tugeva majanduse aluseks on Euroopa tugev majandus,» selgitas Kallas.