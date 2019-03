Samost: Ossinovski vahetatakse kindlasti välja, Ratasele võidakse teha vabaks Tallinna linnapea ametikoht

Samosti sõnul rääkis ta valimisööl Indrek Saarega, kes on valmis uuteks väljakutseteks. «Indrek Saar väga suure tõenäosusega enne juunikuud, millal iganes sotside üldkogu toimub, ikka oma kandidatuuri erakonna esimehele paneb püsti,» ütles Samost.

Saatekülaline märkis Keskerakonna esimehe Jüri Ratase valimistulemust kommenteerides, et oleks ennustanud Ratasele oma ringkonnas paremat tulemust. «Midagi ilmselt natuke jäi puudu nii Jüri Ratasel kui ka mitmetel teistel keskerakondlastel,» arvas Samost.

Mida võib Ratas teha juhul, kui ta enam peaministriks ei saa? Samost tuletas meelde et Ratase poliitilises karjääris on nähtud mitut uut algust.

«Ta alustab uuesti. Ta on väga visa, väga suure töövõimega, väga suure õppimisvõimega,» iseloomustas saatekülaline Keskerakonna juhti.

Samosti sõnul poleks Ratase jaoks midagi hirmsat, kui temast saaks Reformierakonna ja Keskerakonna valitsuses minister. «Ega selles midagi piinlikku või alandavat kindlasti ei oleks, aga olen täna kuulnud ka selliseid jutte, et on võimalik, et Keskerakond teeb talle vabaks Tallinna linnapea koha,» ütles Samost. Tema arvates oleks linnapea amet Ratasele kindlasti mugavam kui näiteks keskkonnaministri oma.