Yana Toom madalast valijate toetusest: pean mõtlema, mida see tähendab

Kuidas te iseloomustaksite praegust valimiskampaaniat? Mille poolest see teile meelehärmi tekitas?

«Inimese positsioonilt, kes ei võitnud valimistel, ei saa ma olla objektiivne. Isiklikult mina nii räpase kampaania pärast ei muretsenud, aga need on Ida-Virumaa eripärad. Ma olin seal, ja kohati oli see üsna tülgastav. Sest nii madal osalusprotsent on sealse sisemise pulbitsemise tulemus. Aga põhimõtteliselt me ikkagi möödusime Ida-Virumaal reformierakondlastest, isegi e-hääletuses, mida ei juhtu kunagi. Nii et peame olema rahul, kui peame vaatama ühe konkreetse piirkonna raamides.»

Teie, keskerakondlaste esinumber Ida-Virumaal, tegite seal suure töö ära, käisite mööda kodusid, rääkisite inimestega. Miks alati selle maakonna inimesed ei jõua valimisjaoskonda?

«Paljusid lihtsalt pole seal, nad on küll sisse kirjutatud, kuid tegelikult asuvad Soomes, Rootsis, Suurbritannias. Käia mööda kortereid on tänamatu asi. Sa lähened majale, aga seal põleb kolmandikul akendest tuli. Seda juhtub, kahjuks. Pealegi, oli väga võimas kampaania, mis kutsus üles valimistele mitte minema. Faktiliselt see leidis aset ja paljud lihtsalt ei läinud, see on tõsi.»

Kes selle korraldas?

«Meil on igasuguseid «heasoovijaid»».

Kas Narva keskerakondlaste lõhenemine võis mõjutada Keskerakonna üldist tulemust?

«Jah, just sealt see kampaania tuligi, nad annavad välja linna ajalehte, mis oli sellele suunatud. Kuid sellegipoolest, Ida-Virumaa tulemus pole põhimõtteliselt halb. Teine asi on, et üldpilt praegusel hetkel ei rõõmusta.»

Millised meeleolud praegu Saku Suurhallis valitsevad? Keskerakondlased läksid võidu järele või oletasid, et reformierakondlased rebivad ette?

«Meeleolu, nagu te näete, on nagu matustel, aga vaatame, mis saab edasi. Ma ei ütle kohe, et me läksime võidu järele, aga me uskusime nendesse pooleteise-kahte protsenti, mis meid praegu lahutab. Otsustades selle järgi, mida me praegu näeme, pole see mitte poolteist ega kaks protsenti, vaid palju rohkem. Kuid see on valija eelistus, rahva hääl on jumala hääl.»

Ees ootavad Euroopa Parlamendi valimised. Kas olete keskendunud neile või huvitaks teid töö parlamendis või mõni ministrikoht?