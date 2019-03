Kaja Kallas: kas teeme valitsuse kahe väikse või ühe suurega, on lahtine

Ei-ei, ma ütlesin ju seda, et see on iga partei enda otsustada, kes on tema ministrikandidaadid. Mina küsisin, et mis kompetentsid tal on. (vt siit.)

Seesama maksuasi kerkib üles ju ka sotsiaaldemokraatide ja Isamaaga, sest nende käed on ka selle uue maksusüsteemiga ju paksult koos.

Jah, aga nad on möönnud, et seal on vead sees. See on alguspunkt, mis toimib hästi. Läbirääkimised ei saa olema lihtsad, aga ma usun, et ühisosa on olemas. Meie küsisime maksusüsteemi muutmisele mandaati ja saime selleks väga tugeva mandaadi.

Samas: kui tõsine see maksuasi ikka on? Maksud ei tee meid ju eriti rikkamaks ega ka kohutavalt palju vaesemaks.

Ma olen nõus, et see teema ei tohiks inimesi nii palju puuduta, aga kui me vaatame kas või Postimehe küsitlust, siis vastajad ütlesid, et valimiste põhiteema on maksud, aktsiisid, hinnatõusud. Need asjad tuleb korda teha, et minna edasi. Inimesed on alati nõus maksma makse, kui need on õiglased, aga kui need on liiga kõrged, siis tekib inimestel protest ja nad hakkavad vastu. Seetõttu on see väga oluline küsimus.

Mart Helme laulab juba, et talle helistavad nii Seeder kui ka Ratas, ja võimalik on KE-EKRE-Isamaa koalitsioon. Kuivõrd tõenäoliseks peate topeltläbirääkimisi Reformierakonna selja taga?

Kindlasti konsulteerivad ka teised erakonnad, see on loogiline. Kõik tahavad ju oma mandaati teostada ja võimule pääseda. Meie huvi on teha sellised pakkumised, et ma saame koalitsiooni kokku. Praegu on alles kompamised. Ma usun, kui me koalitsiooniläbirääkimised avame, siis paralleelseid simultaane keegi teha ei suuda.

Üks mu FB-sõber arvas, et Kaja Kallas võiks teha riiginaiseliku teo ja võtta EKRE valitsusse, siis nad taltuvad. Kuivõrd see on laual?

See ei ole laual, olen selle välistanud kampaanias ja ei tagane sellest ka nüüd.

Mis saaks veel nüüd valesti minna, teie suure võimaluse ära rikkuda?

Ma mõtlen ikka positiivselt, mitte sellele, mis kõik võib juhtuda. Kogu jõud tuleb keskendada plaani A teostamiseks, ja kui see ei teostu, siis mõelda, mis on plaan B.

Plaan A on praegu koalitsioon kahe väiksega, plaan B Keskerakonnaga?

Ei, plaan A on moodustada koalitsioon Reformierakonna juhtimisel. Kas me teeme valitsuse kahe väiksega või ühe suurega, on praegu lahtine. Näis, kuidas läbirääkimised lähevad, mõlemad optsioonid on praegu laual.

Missugusest ajaraamist me räägime?