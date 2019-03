Valimistel ühe hääle saanud mees: kandideerisin vales ringkonnas

Kuura rääkis Postimehele et elab ise tegelikult Tartumaal ja esialgu oligi tal plaanis kandideerida Tartumaal, kuid viimasel hetkel tehti Vabaerakonnas vangerdus.

«Ida-Virumaal pidi kandideerima Märt Meesak, kuid ta leidis, et ei ole selles piirkonnas piisavalt tuntud ja ta kandideeriks pigem oma kodupiirkonnas. Nii see vangerdus tehtud sai,» ütles Kuura.

Kuura ei saanud valimistel iseenda poolt hääletada, kuna ta on Tartumaa elanik. Ise ta oletas, et võis saada toetushääle Iisakult, kus ta enne valimisi inimestega kohtumas käis ja oma seisukohti tutvustas. Valimisteenistuse kodulehe andmetest selgus, et toetushääl tuli hoopis Sillamäelt.