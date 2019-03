Narva valimisjaoskonnas eksiti 1500 häälega

Häältelugemisel sisestati ühes jaoskonnas häältelugemisprotokolli häälte arvu asemel kandidaatide järjekorranumbrid. See tähendab, et Ida-Virumaa valimisringkonnas muutub lihtkvoodi suurus, mis võib EKRE-lt ühe mandaadi ära võtta ning see võib minna kas Keskerakonnale või sotsidele, edastas rahvusringhäälingu venekeelne toimetus.