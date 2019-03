Keskerakond Reformiga võimuliitu ei kipu, kuid usub valitsusse pääsemist enne järgmisi valimisi

Kiik ennustas täna saates «Otse Postimehest», et võimuliidu moodustamise läbirääkimised tulevad keerulised. Reformierakonna soovitud maksumuudatused on Keskerakonnale vastumeelsed, tõi ta esile. Siiski on valimiseelsed ja valimisjärgsed punased jooned erinevad, möönis ta. «Kes soovib kompromissini nõuda, sellel tuleb teha järeleandmisi,» kõnes Kiik, viidates tõsiasjale, et üksi ei saa ju ükski partei valitsust moodustada.

«Pärast igasid valimisi ollakse olukorras, kus tuleb mõned sammud tagasi astuda,» rääkis Kiik. «Ma ei ütle, et homme alustame läbirääkimisi Reformierakonnaga, aga nelja aasta perspektiivis midagi välistada ei saa. Eestis on kombeks, et valitsus vahetub ka valimiste vahelisel ajal kahe-kolme aasta jooksul. On vaid aja küsimus, millal Keskerakond on taas valitsuses.»