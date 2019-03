Plagiaadikahtlusega Rainer Vakra riigikogusse ei pääsenud

26. veebruaril otsustas Tallinna Ülikooli seitsmeliikmeline akadeemiline komisjon, et Vakra 2002. aastal Tallinna Pedagoogikaülikoolis kaitstud lõputöös «Pakendijäätmete kogumis- ja taaskasutussüsteemi ettevalmistamine Tartus» on piisavalt viideteta kattuvusi, et alustada haldusmenetlust, mis võib lõppeda tema töö kuulutamisega plagiaadiks.