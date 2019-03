Kalev Kallo väike-suur võit: vähe hääli, kuid magus saadikupuutumatus

Et aga Kallo on nüüd riigikogus sees, tähendab see seda, et suurima hüvena on tal kasutada saadikupuutumatus.

Riigiprokuratuuri pressiesindaja Olja Kivistik on BNS-ile varasemalt öelnud, et prokuröril on võimalik taotleda immuniteedi äravõtmist ja kui seda tehakse, siis jätkub menetlus tavakorras. «Kui immuniteeti ei võeta ära, siis inimese suhtes menetlus peatub ja on võimalus, et see jätkub peale riigikogu liikme volituste lõppemist,» ütles Kivistik.