Sven Mikser: meid oli riigikogus viimati nii vähe üle kaheksa aasta tagasi

«No kindlasti oleks ebausutav väita, et see oligi see tulemus, mille järgi tulime. Loomulikult soovisime näha paremat tulemust. Kui õhtu lõpuks jääb kümme kohta, siis viimati oli meid nii vähe riigikogus enam kui kaheksa aastat tagasi,» ütles Sven Mikser Postimehele.