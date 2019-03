Riigikogu valimisi juhib ülekaaluka eduga Reformierakond

Valimisaktiivsus oli 63,1 protsenti

Isikumandiaadi on saanud 13 kandidaati

Praeguse seisuga on kõige rohkem hääli kogunud Reformierakonna esimees Kaja Kallas, kelle poolt on hääletanud 13 249 inimest.

Kaja Kallas: Reformierakonna valija on rohkem e-hääletaja

Reformierakonna esimees Kaja Kallas rõhutas, et valimistulemused on praegu esialgsed ja on teada, et Reformierakonna valija on olemuselt rohkem e-hääletaja.