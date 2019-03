Riigikogu valimised võitis Reformierakond, parlamenti pääses viis erakonda

Keskerakonna poolt hääletas 129 823 valijat (23 protsenti häältest), Konservatiivse Rahvaerakonna poolt 100 439 valijat (17,8 protsenti häältest), Isamaa poolt 64 239 valijat (11,4 protsenti häältest) ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna poolt 55 349 valijat (9,8 protsenti häältest).

Reformierakond sai 101-liikmelises riigikogus 34, Keskerakond 26, EKRE 19, Isamaa 12 ja sotsid 10 mandaati.

Võrreldes eelmiste valimistega parandasid oma tulemust Reformierakond ja EKRE. Keskerakond, Isamaa ja sotsid kaotasid kohti. Reformierakond sai juurde neli ja EKRE koguni 12 mandaadi. Keskerakonnal on riigikogu uues koosseisus üks, Isamaal kaks ja sotsidel viis mandaati vähem.

Valimisaktiivsus oli 63,1 protsenti

Riigikogu valimistel hääletas 63,1 protsenti valimisnimekirjadesse kantud valijatest.

Kõige kõrgem oli osalusprotsent Harjumaal (68,8 protsenti) ja kõige madalam Ida-Virumaal (48,2 protsenti).

2015. aastal käis riigikogu valimas 64,2 protsenti valijatest.

Michal andis mõista, et parem valik oleks SDE ja Isamaa koalitsioon

Reformierakonna juhtpoliitiku Kristen Michali sõnul tundub, et Reformierakond võtab valimisvõidu, samas on kindel, et samuti väga hea tulemuse tegeva EKRE-ga on koostöö välistatud.

Michal tunnistas ETV-le, et Reformierakonnas oli sisepingeid, kuid need lõppesid, kui partei liidriks sai Kaja Kallas.

Michali sõnul algavad nüüd koalitsioonikõnelused, kusjuures Keskerakond ei oleks Reformierakonnale kindlasti esimene valik. «See oleks pigem paratamatus, kui see nii juhtuma peaks,» märkis Michal, andes mõista, et parem valik oleks SDE ja Isamaa.

Kaja Kallas: Reformierakonna valija on rohkem e-hääletaja

Reformierakonna esimees Kaja Kallas rõhutas, et valimistulemused on praegu esialgsed ja on teada, et Reformierakonna valija on olemuselt rohkem e-hääletaja.

Kallas ütles endise NO teatri ruumides toimuvalt valimispeol Postimehele, et on positiivne, et e-hääletuse tulemus on kõrgem kui alguses oodati

«Praegu on kõik ainult spekulatsioonid,» märkis Reformierakonna juht, kes esialgsetel andmetel on kogunud üle 13 000 hääle.

Ta ei soovinud eile teledebati ajal Keskerakonna esimehe Jüri Ratase suhtes toime pandud intsidenti telefonitrollimiseks nimetada: «Mis oli, seda ei saa nimetada telefonitrollimiseks. Aga see oli rumal temp ja ei olnud kuidagi kasuks.»

Ratas: töötan Keskerakonna koalitsiooni pääsemise nimel

Keskerakonna liider ja peaminister Jüri Ratas kinnitas, et vaatamata valimistulemuste kukkumisele teeb Keskerakond pingutusi, et kuuluda ka edaspidi võimuliitu.

Kella 23ks üle 8000 hääle kogunud Ratas märkis ETVs, et üksiktulemus pole tähtis, vaid oluline on see, et erakond teeks hea tulemuse.

Ratase sõnul peab analüüsima, kas Narva korruptsiooniskandaali järel osade sealsete juhtliikmete hülgamine võis valimistulemust mõjutada. «Tuleb tõdeda, et tulemus Tallinnas ja Ida-Virumaal on tõesti loodetust väiksem,» ütles Ratas.

Ta tõdes, et Reformierakond on teinud hea tulemuse ja Keskerakonna eesmräk on tega tööd, et jõuda valitsusliitu.