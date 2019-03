Video: Viimsi vanahärra valis Baruto, sest «kõht on suurem ja mõistust rohkem peas»

Viimsi 1. valimisjaoskonna nimekirjas on kokku 3969 inimest, kellest E-hääled on andnud juba 1663 kodanikku. Kella 12 paiku oli jaoskonna esinaise Kairi Avastu hinnangul möödunud tänane päev keskmises tempos ning nuriseda aktiivuse üle ei saa. «Vahepeal saabusid inimesed lausa hordidena,» kommenteeris esinaine.

Viimsilane Heldur teadis täpselt, et tema hääl läheb sel aastal Keskerakonnas kandideerivale Kaido Höövelsonile. «Ma tunnen, et see mees on isamaalane, tal on kõht suurem ja tal on mõistust rohkem peas,» ei varjanud Heldur oma eelistust. Linlasi ja valgekraesid mees aga ei salli. «Kui linnainimene ei tea maaelust mitte muhvigi, siis pole mõtet sinna (riigikokku - K.R) istuda. Neid linnamehi ja valgekraesid on küll ja küll,» lajatab Heldur ausalt. Kui riigikogu käib mees valimas alati, siis Europarlamendi valimistel ta oma häält kulutada ei kavatse. «Europarlament on täpselt sama hea kui meie endine Moskva,» lisas lõbusas tujus Heldur.

Jõelähtme vallas Loo alevikus oli valimisjaoskonna ees inimesi selgelt vähem kui Viimsis, kuid jaoskonna esimehe Mihkel Toomse sõnul on rahvas väga motiveeritud ja osaleb aktiivselt. «Väga aktiivne osavõtt on täna, eelmistel kohalike omavalitsuste valimisel nii aktiivne see kindlasti polnud. Kogu aeg voorivad inimesed sisse ja välja,» kommenteeris Toomse. Tema sõnul on Loo koolimajas asuvas jaoskonna nimekirjas 2200 inimest, kellest umbes keskpäevaks oli koos eelhäältega käinud oma valikut tegemas julgelt üle poole.

Kui võiks arvata, et Harju- ja Raplamaa ringkondades valitakse eelkõige nimekirja häältemagneteid, siis Postimehega rääkinud valijad eelistasid enamasti just kohalikule rahvale tuntud nimesid.

Maidol, kes ka ise on aidanud kampaaniat teha, polnud valiku puhul sel korral mingit kahtlust. EKRE nimekirjas ka ise volikokku kuuluv Maido Pajo andis hääle erakonnakaaslasele Kai Rimmelile. «Ta on meie oma inimene, seisab meie piirkonna asjade eest. Meil on siin väga palju probleeme - näiteks kui hakkab Rail Baltic tulema, meil on siin kaevandustega probleeme, meil on siin igasuguseid selliseid asju, mille eest on vaja seista. Ja ainult kohalikud saavad seista, kui me kohaliku inimese poolt valime,» põhjendas Pajo.