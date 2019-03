Peaministri büroo juht: reforminoored jätkavad valetamist

«Vaga väidab, et pommitas Jüri Ratast ETV valimisstuudio ajal kõnedega, kuna Ratas sai otse-eetris telefonile nõuandeid. Ometi kinnitas saate režissöör Marek Miil Delfile, et ei näinud saate ajal Ratasel peos telefoni,» ütles Kiik Postimehele. Samuti ei näinud Ratase käes telefoni saate ajal stuudios viibinud Delfi ajakirjanik.

Ka Postimehele saatis Vaga oma väidete tõestuseks viite Delfi fotogaleriile, kus Ratas kasutab telestuudios viibides nutitelefoni. «Vaga viide on eksitav: tegemist on fotodega, mille Delfi fotograaf tegi stuudios 20 minutit enne saate algust. Jüri Ratas ütles Delfile, et jättiski telefoni enne stuudiosse tagasitulekut grimmituppa,» selgitas Kiik.

Eile õhtul ETVs toimunud peaministrikandidaatide debati ajal tehti peaminister Jüri Ratase telefonile vähemalt 15 kõnet. Keskerakondlased tegid kindlaks, et kõned tehti reformierakondlaste numbritelt. Reformierakonna noortekogu peasekretär Vaga selgitas hiljem, et tegu oli noorte inimeste rumala tembuga, sest neil olevat närvi mustaks ajanud see, kuidas peaminister debati ajal info saamiseks nutitelefoni kasutab. Ratas ise kinnitas, et tema telefon oli grimmituppa jäänud mantli taskus ning ta nägi vastamata kõnesid alles pärast saate lõppu.