Peaministrit debati ajal häirida püüdnud reforminoored paluvad vabandust

«Soovin Reforminoorte nimel vabandada meie eilse käitumise pärast peaministrikandidaatide debati ajal. Tegu oli poisikeste tembuga, keesime lihtsalt valimiskuumuses üle. Soovisime tähelepanu juhtida asjaolule, et peaminister Jüri Ratas loeb tihti otsesaadetes ja riigikogu infotunnis oma telefonist maha teiste kirjutatud vastuseid. Meile jäi mulje, et sama toimus ka eilses debatis. Vastupidiselt peaministri väitele on ka Delfi pildigaleriist konkreetselt näha, et peaministril oli stuudios telefon kaasas. Mõtlesime, et teiste debatil osalejate suhtes oleks aus, kui me ei lase ka peaministril debatis välist abi kasutada. See ei õigusta kindlasti meie käitumist ning kindlasti ei tahtnud me kellelegi muret valmistada,» teatas Vaga.