Isamaa noorteühendus: Reforminoored langesid Sinise Äratuse tasemele

«Viimase kuu aja jooksul on kaks erakondade noortekogu laiaulatusliku trollimisega vahele jäänud - Sinine äratus ja Reforminoored. Valimised muudavad inimesi. Täiesti asjalik noor võib kampaaniatuhinas muutuda tavaliseks trolliks. Kusjuures Sinise Äratuse trollimise mõistis Reformierakond teravalt hukka. Nüüd tundub, et Reformierakonda hakkas häirima see kui palju tähelepanu EKRE enda käitumisega pälvis ning seetõttu proovitakse valimispäeval samasugust rambivalgust pälvida,» ütles Isamaa Noorteühenduse ResPublica aseesimees Karl Sander Kase.

«Vaevalt, et noororavad selle idee peale iseseisvalt tulid. Mitte miski ei õigusta seda, et üks erakond seab trollimise tähtsamale kohale kui Eesti noorpoliitikute usaldusväärsuse. Valimispäev peaks olema Eesti rahva pidupäev. Sellel päeval peaksid selguma parimad kandidaadid, kellele rahvas usaldab riigijuhtimise järgmiseks neljaks aastaks. Paraku näeme, et on neid, kes sellest pidulikust päevast ei hooli ning kasutavad tähelepanu saamiseks ka kõige madalamaid võtteid,» lisas ta.