«Peaministrikandidaatide otsedebatt toimus ETVs kella 21.35-23.05. «Saate järel majast väljudes võttis peaminister grimmitoast oma mantli, mille taskus olnud telefonile oli tehtud ajavahemikus kella 22.35-22.57 kokku 14 vastamata kõnet. Sellisel juhul on muidugi esimeseks reaktsiooniks mure, et kas riigis on juhtunud midagi tõsist ja kas lähedastel on kõik korras. Nii suur vastamata kõnede arv pole niivõrd hilisel tunnil kindlasti tavaline,» rääkis Kiik.

Reformierakonna noortekogu peasekretär Kristo Enn Vaga, kes oli üks helistajatest, ütles Postimehele, et tema arvates kasutas Ratas debati ajal ebaausat võtet, saades sealt jooksvalt infot. «Ma nägin, kuidas Ratas kasutas saate ajal kogu aeg oma telefoni ja leidsin, et see pole aus. Ja siis me helistasime talle, sest kõik kandidaadid peavad olema võrdselt koheldud. Ratas aga sai ilmselt telefonist infot. Ta on seda teinud ka varem infotunnis,» rääkis Vaga. Ta kinnitas, et tema oli üksinda helistanud ning mida mõni erakonnakaaslane võis teha, seda tema ei tea.