Emor prognoosib nappi valimisvõitu oravatele

Uuringufirma Kantar Emor viimane valimiseelne küsitlus näitab, et homsed riigikogu valimised võidab Reformierakond, keda toetab 26,6 protsenti vastanutest. Keskerakonnal on toetajaid prognoosi järgi 24,5 protsenti. Valimiste tegeliku võitja otsustab see, kui aktiivselt inimesed homme valimas käivad. Riigikokku pääsevad Kantar Emori prognoosi järgi veel kolm erakonda: EKRE, sotsiaaldemokraadid ning Isamaa.

Praeguseks, mil eelhääletus on lõppenud ja valimispäev homme, juhib valimisi Reformierakond, nagu võiski eeldada. Oravaparteil on alati olnud palju e-valijaid ning seda näitab ka Kantar Emori prognoos. Internetis hääletanutest toetas selle järgi Reformierakonda 35, Keskerakonda 19, sotse 14 ja Isamaad 13 protsenti valijatest. EKREt toetas e-hääletusel 9 protsenti valijaist, Eesti 200 kasuks otsustas 5 protsenti e-hääletajatest.

Keskerakond võtab homme järele

Suuremaid muutusi on oodata homsel valimispäeval, mil Keskerakond hakkab toetuses järele võtma. Kindlalt homme valima minejate seas on oodatult kõige eelistatum valik Keskerakond, keda kavatseb valida 28 protsenti. Reformierakonda läheb homme valima 21, EKREt 24, SDEd 9, Isamaad 7 ja Eesti 200 4,8 protsenti.

«Prognoosi aluseks on eeldus, et eelhääletajad moodustavad kõikidest valijatest 63 protsenti, seega prognoositavaks hääletamisaktiivsuseks võiks tulla ligikaudu 62 protsenti,» põhjendas ta. «Kui hääletamisaktiivsus tuleb kõrgem, siis lõpptulemuses suureneb vastavalt Keskerakonna ja EKRE osakaal ning väheneb Reformierakonna osakaal. Kui hääletamisaktiivsus tuleb 62 protsendist madalam, siis vastavalt suureneb ka Reformierakonna kui potentsiaalse võitja häälte osakaal.»

Seega on Kantar Emori prognoosi järgi homsete valimiste võtja Reformierakond, aga seda vaid kaheprotsendipunktilise eduga. Tuleb rõhutada, et siinkohal on tegemist 1188 vastajaga veebiküsitluse põhjal koostatud prognoosiga, mis ei pruugi mõistagi sajaprotsendiliselt kattuda päris valimistulemusega. Samas on Kantar Emori prognoos olnud kahtedel eelmistel valimistel – 2015. aasta riigikogu valimistel ning 2017. aasta kohalike volikogude valimistel – lõpliku valimistulemusega võrreldes kõige täpsem.