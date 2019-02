Michal ja Toom: kui valimistulemus sunnib meid koostööd tegema, on see paratamatus, mitte tõmme

«Kui me hakkame praegu siin koalitsioonilepingut sõlmima, siis see tähendab, et me teeme kaks päeva enne valimisi oma platvormidele tugevat allahindlust,» ütles Toom.

«Keskerakonna esimene eelistus on tõenäoliselt meieta ja meie esineme eelistus on kindlasti nendeta,» kommenteeris Michal. «Kui valimistulemus sunnib meid kuidagi koostööd tegema, siis see on paratamatus, mitte tõmme. Ma loodan, et Yana vabandab, aga liigset tõmmet platvormide vahel ei ole.»