Kohtu all olev Kallo saaks valituks osutumisel saadikupuutumatuse

Kallo on Keskerakonna üldnimekirjas 13. kohal ning Tallinnas Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosas kuuendal kohal, seega on suur tõenäosus, et ta pääseb järgmisesse riigikogu koosseisu, kirjutab rahvusringhääling .

Riigiprokuratuuri pressiesindaja Olja Kivistik ütles, et prokuröril võimalik taotleda immuniteedi äravõtmist ja kui seda tehakse, siis jätkub menetlus tavakorras. «Kui immuniteeti ei võeta ära, siis inimese suhtes menetlus peatub ja on võimalus, et see jätkub peale riigikogu liikme volituste lõppemist,» ütles Kivistik.