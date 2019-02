Elurikkuse erakond korraldab oma debati ETV maja ees

«Elurikkuse erakond protesteerib jätkuvalt ebavõrdse kohtlemise eest ERR-i poolt, kelle poliitikutest kubisev nõukogu otsustas ETV kanalil toimuvatesse debattidesse neid erakondi mitte lasta, kellel ei ole 125 kandidaati valimisnimekirjades, ehk nende väljamõeldud termini põhjal «täisnimekirja,» täpselt nii alustas Artur Talvik oma üleskutset.

Artur Talvik kirjutas, et täna kell kaheksa õhtul korraldavad nad oma debati ETV maja ees, kus on vaid nende erakonna liikmed. «Te olete oodatud oma küsimusi esitama ning me kanname seda ise üle oma Facebook kanalil,» öeldi üleskutses.

Talvik kordab veel üle, et «täisnimekirja» mõistet ei ole kusagil kasutatud ning valimisseadus ei nõua 125 kandidaadi esitamist. ERRi nõukogu on omal algatusel hakanud kasutama täisnimekirja kriteeriumit. «Elurikkuse erakonnal on üleriigiline nimekiri ja meie kandidaatide eest saab häält anda igas ringkonnas. Kas tõesti ei mahu veel üks erakond ETV stuudiosse või pildile ära?» sõnas Talvik üleskutses.

Lisaks tõi Talvik välja, et ERRi nõukogu mõistis õiguskantsleri vastust valesti ning tegid uudise, kus ringhäälingu nõukogule olevat kantsler õiguse andnud.