OTSEBLOGI Kanal 2 debatist: kas poliitikute antud lubadused on realistlikud või mitte?

Saatejuhid Jüri Butšakov ja Katrin Lust käsitlevad koos saatekülalistega erinevaid probleeme ja teemasid, mis on hetkel käimas olevatel valimistel poliitikute poolt üles tõstatatud. Koos saatekülalistega antakse hinnang, kas need teemad on hetkel Eesti ühiskonnas olulised või mitte. Kas poliitikute antud lubadused on realistlikud või mitte ja kas poliit-propagandal üldse on ka sisu või käib võitlus ainult võimu üle ilma sisu omamata?