E-hääletusel osales 28 protsenti valijatest

Neli aastat tagasi hääletas riigikogu valimistel elektrooniliselt 19,6 protsenti hääleõiguslikest kodanikest, seega ületas e-hääletajate arv nelja aasta taguse rekordi mäekõrguselt.

Valijate nimekirjadesse on kantud 880 690 Eesti kodanikku.

Elektrooniline hääletus algas 21. veebruaril kell 9 ja lõpes täna, 27. veebruaril kell 18.

Kõigis jaoskondades on võimalik eelhääletada veel täna, 27. veebruaril kella 20ni. Hääletada saab nii elukohajärgses valimisjaoskonnas kui ka väljaspool elukohta hääletamist korraldavas jaoskonnas. Selliseid jaoskondi on igas vallas või linnas vähemalt üks.

Paberhääli oli eelhääletusel eilse õhtu seisuga antud 69 768 häält. Valimisteenistus teeb eelhääletamisest kokkuvõtte täna õhtul pärast valimisjaoskondade sulgemist.

Eile õhtu seisuga oli riigikogu valimistel hääletanud 29,4 protsenti valijate üldarvust, neli aastat tagasi oli sama seisuga hääletanuid 24 protsenti valijatest.

Politoloog: e-valimiste populaarsuse kasvu taga on eelkõige tehnoloogia areng

Johan Skytte poliitikauuringute instituudis lektorina töötava politoloog Rein Toomla sõnul on e-valimiste populaarsuse kasvule kindlasti kaasa aidanud Keskerakonna volikogu toetav avaldus e-hääletusele, kuid suuremat rolli mängib tehnoloogia areng.

Aastaid e-hääletusele vastu seisnud Keskerakonna volikogu võttis mullu septembris vastu avalduse, mille kohaselt ei seisa erakond e-valimiste vastu, kuid näeb võimalusi selle turvalisuse suurendamiseks. Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas andis sellel nädalal oma e-hääle Egiptuses Sharm el Sheikhis visiidil olles.

«Kuna e-valimised on niivõrd uus asi, siis on loomulik, et iga valimisega elektrooniliselt hääletajate osakaal kasvab. Seda on keeruline öelda, kus kasv peatuda võiks. E-valimiste algne mõte oli aidata metsakülade elanikke, kellel tuleks minna valimisjaoskonda kilomeetrite kaugusele, kuid sellest on saanud linnainimeste pärusmaa. Linnainimesel on valimisjaoskond piltlikult öeldes nurga taga, aga ka temal on tunduvalt mugavam anda oma hääl elektrooniliselt,» ütles Toomla.

Toomla meenutas, et ka Konservatiivne Rahvaerakond on väljendanud e-valimiste suhtes skeptilisust, aga ta ei usu, et see erakond läheks e-valimiste piiramise teed.

Kõigil eelmisel valimistel on enim e-hääli saanud Reformierakond, Toomla hinnangul on see tõenäoliselt ka nüüd nii.

«Reformierakonna e-valimiste võitu ei ohusta ilmselt mitte keegi. Viimaste uuringute järgi on Reformierakonna toetus 25 protsenti või rohkem, lähimate traditsiooniliste e-valimiste toetajate, Isamaa ja sotsiaaldemokraatide jääb sellest kaks korda madalamaks. Samas ei tähenda e-valimiste võit midagi. See on alati olnud nii, et valimisõhtul pärast e-hääletuse tulemuste teadasaamist on Reformierakonnal riigikogus 45 kohta ja Keskerakonnal kümme. Pärast paberhäälte tulemuste laekumist hakkab Reformierakonna kohtade arv vähenema ja Keskerakonna mandaatide arv kasvama. Selline lõbus mäng saab valimispidude taustaks olema ka eeloleval pühapäeva,» ütles Toomla.

Tema sõnul võiks e-hääletuse tulemus anda ainu riigikogu mandaatide tegelikust jaotusest siis, kui e-hääletajate osakaal oleks 80 protsenti kõigust valijatest.