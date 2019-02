Valimisringkondade statistiline portree: jõukad ja rahulolevad on Põhja-Eestis, Ida-Virumaa on pensionisaajate maakond

Vaatluse all on kõigepealt üldine ja rahaline rahulolu ning palgasaajate keskmine brutosissetulek. Ei ole väga suur üllatus, et suurim sissetulek on Tallinna ja Harjumaa elanikel, kuid mõnevõrra ootamatu on, et hinnang iseenda rahalisele olukorrale on üpriski kõrge ringkonnas number viis, mille alla käivad Hiiu-, Saare- ja Läänemaa. Keskmine brutopalk on seal pigem keskmine.