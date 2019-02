Jüristo tänavustest valimistest: pole ühte suurt asja, mille najal sikkusid ja lambaid omavahel jaotada

«Siin mulle tundub, et neil valimistel on tegelikult üks väga huvitav olukord, mõneti erinevalt varasematest, et pole justkui ühte suurt asja, mille najal sikkusid ja lambaid omavahel jaotada,» rääkis Jüristo. «Mulle tundub, et omamoodi harjumatul moel on see, et kõik võistlevad erakonnad suuresti peavad jutlust omaenda koorile, räägivad omaenda inimestega, aga neid asju, millega oleks võimalik näiteks sotsiaaldemokraatidel kõnetada klassikalist Reformierakonna valijat või sinnapoole kalduvat inimest või Isamaal sotsiaaldemokraatide oma, väga palju ei paista mulle.»