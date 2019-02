Sotsid lubavad eestlastele üht, venelastele teist

«Oma valimislubadustes ja –materjalides olen lähtunud sotsiaaldemokraatide programmist. Kõnealune flaier on üks nii eestlastele kui vene keelt kõnelevatele valijaile – lubadused mõlemale on samal paberil. See on ju mõistetav, et on ühed teemad, mis kõnetavad rohkem eestlasi, ja teised, mis venelasi. Väikesele flaierile nii palju teksti ka parema tahtmise korral lihtsalt ei mahu. Kodulehel olen kõik need teemad mõlemas keeles põhjalikult lahti kirjutanud, millele viitan ka flaieril. Heitke pilk peale!» ütles Kovalenko Postimehele.