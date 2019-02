Fotod: Tallinna Ülikool tuvastas Vakra lõputöös plagiaadi tunnuseid

Tallinna Ülikooli õppeprorektor Priit Reiska on varasemalt Postimehele öelnud, et taoline juhtum on nende jaoks esmakordne. «90 protsenti plagiaadikaasuseid juhtuvad teadmatusest ja rumalusest, tahtlikke juhtumeid on vähe,» ütles Reiska. Ta tõdes, et kui komisjon hindab Vakra töö plagiaadiks, on võimalik nullida mehe lõputöö hinne, mis omal ajal pandi viis. «See tähendab, et temalt võetaks sisuliselt bakalaureusekraad ära,» ütles Reiska. Et Vakra on samas koolis kaitsnud ka magistritöö, mille eelduseks on bakalaureusekraad, võib ta – hoolimata viiest õppeaastast ülikoolis – jääda ilma ka magistrikraadist. «Võib juhtuda, aga ütlen ausalt, ma ei tea. See on pretsedenditu olukord Eestis,» ütles Reiska.