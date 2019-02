Küsitlus: olulisim valimisteema on maksupoliitika

Erakondade fookuses teised teemad

Üks võimalus vaadata, milliseid teemasid on erakonnad ise oluliseks pidanud, on lugeda nende kümneid lehekülgi pikki valimisplatvorme. Kuigi need püüavad alati katta kõik olulised teemavaldkonnad, on igal erakonnal siiski oma rõhuasetused, mida nad tahavad oma valijatele esile tõsta. Neid rõhuasetusi on võimalik nähtavaks teha näiteks kvantitatiivse tekstianalüüsiga.

Just seda tegi parteide valimisplatvormidele Tartu Ülikooli Johan Sytte instituudi teadur Martin Mölder. Tarkvara estnltk abil leidis ta, et näiteks Keskerakonna platvormis on ülekaalus kohalikud ja regionaalsed teemad, nende järel tervishoid, sotsiaalkaitse ja ettevõtlus. Reformierakond räägib oma platvormis enim ettevõtlusest, julgeolekust ning tervishoiust. SDE programmis domineerivad sotsiaalkaitse, julgeoleku- ja regionaalteemad. Isamaa tahab programmis rääkida enim julgeolekust ning ettevõtlusest. EKRE-l domineerivad sotsiaalkaitse, julgeoleku- ja riigivalitsemise teemad.

Mölder kasutas tekstianalüüsiks teemade modelleerimise meetodit, mis tuvastab tekstides koos esinevaid sõnade kogumikke ehk üksteisega samas kontekstis seotud sõnu, mis moodustavad ühe teema. Samuti on nii võimalik antud kontekstis modelleerida teemade osakaalu ühes või teises dokumendis selle järgi, millise erakonna programmist on tekstilõik pärit.

Mõistagi ei ole Mölderi analüüs üks-üheselt võrreldav Kantar Emori küsitlusega, kus olid vastajatele ette antud teemad, millest neil tuli leida endale olulisim. Tekstianalüüs piiritles aga mõned üldisemad teemavaldkonnad, mis tulid esile valimisprogrammidest.