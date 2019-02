EKRE: prokuratuur peab avaldama kogu info rahapesu menetluste kohta

«Viimased päevad ja nädalad on toonud juurde uudiseid, mis näitavad, et rahapesu Eesti pankades on olnud ulatuslikum ja süsteemsem, kui seni väideti. Ühtlasi on avalikuks tulnud esimesed ammu kahtlustatud seoses rahapesu ja poliitikute vahel. Ain Seppiku ja tema pereliikmete riiulifirmadest läbi käinud tundmatu päritoluga miljonid sunnivad tahtmatult küsima, kes veel endistest või praegustest tipp-poliitikutest on seotud peamiselt Venemaalt pärit musta rahaga,» märkis Helme.

«Juba selle nädala lõpus toimuvad Eestis parlamendivalimised, mis määravad ära meie riigi tuleviku järgmise nelja aasta jooksul. On selge, et rahapesuafääri kohta on uurimisorganitel oluliselt rohkem infot, kui seni avaldatud. Eesti tuleviku seisukohalt on kriitiline, et valija saaks võimalikest kahtlustustest ja seostest teada enne oma hääle andmist. Vastasel juhul võime leida end olukorrast, kus 3. märtsil osutuvad valituks isikud, kelle kriminaalsed seosed tulevad välja alles hiljem,» leiab EKRE juht.

Helme sõnul tuleb Eesti riigi julgeoleku ja demokraatlike institutsioonide usaldusväärsuse huvides seista selle eest, et valitsust ei hakkaks moodustama inimesed, kelle isiklikes huvides on takistada edasisi uurimisi rahapesu kohta või kes on šantažeeritavad Vene julgeoleku poolt.