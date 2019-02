Analüüs: kui palju on erakonnad oma lubadustes lastele mõelnud?

«Hea meel on näha, et tasuta alusharidus ning tasuta huviringid on väga mitmetes programmides esindatud. Samas keerulisemad ettepanekud, mis eelkõige puudutavad tervishoiu ja hoolekande valdkondade arengut, on jäänud enamikest programmidest välja,» sõnas Lastekaitse Liidu juht Tõnu Poopuu.

Enim, täpsemalt 18 Lastekaitse Liidu esitatud ettepanekuga on arvestanud Keskerakond. Partei on suunanud tähelepanu kiusamise vähendamisele haridusasutustes, et muuta lasteaiad, põhikoolid, gümnaasiumid ja kutsekoolid turvaliseks ning kiusamisvabaks. «Üleüldse on kõige suurem kattuvus Lastekaitse Liidu ettepanekutega seotud haridusteemadega – seal sees on ka õpetajate nõustamine ning õpetajaskonna teadlikkuse tõstmine,» selgub analüüsist.