Prognoos: valimised võidab Reformierakond

Mille järgi tehakse eelistus?

Prognoosist selgub, et 26 protsenti vastanutest langetab otsuse erakonna kasuks, kes pöörab tähelepanu tema jaoks olulisele eluvaldkonnale. 18 protsenti loodab, et nende valitud kandidaat toob muutuse senisesse poliitikasse. 16 protsenti vastanutest eelistab vana harjumust ehk hääletab erakonna poolt, keda on alati valinud. 15 protsenti hääletajatest toetab parteid, kellel on terviklik tulevikuvisioon Eesti arengu kohta. Vaid 11 protsendi vastanutest langetab otsuse konkreetsete majanduslike ja sotsiaalpoliitiliste lubaduste põhjal. Eelistust kujundavad ka sümpaatsed kandidaadid ning tugeb ja kogenud poliitikute nimekiri.