Uuring: Keskerakonna toetus Reformierakonna ees on kahanenud

Keskerakond läheb eelseisvatele riigikogu valimistele vastu kerge favoriidina, kuid nende edu Reformierakonna ees on valimiste lähenedes oluliselt kahanenud, enne valimisi on oma toetust erakondadest enim kasvatanud aga Isamaa, selgus ERR-i tellimusel Turu-uuringute AS-i poolt läbi viidud ja ligi 4700 vastajat hõlmanud üle-eestilisest uuringust.