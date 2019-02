Euroopa Liidu õigus ei lase Eestis sissesõidukeeldu kehtestada

«Riikidel on õigus kehtestada rahvusvahelisi sanktsioone, et kaitsta õigusriigi põhimõtteid, inimõigusi ja rahvusvahelist õigust,» lausus siseministeeriumi kommunikatsiooninõunik Merje Klopets. Ta mainis, et eelmise aasta märtsis kehtestas valitsus rahvusvahelise seaduse alusel Eestisse sissesõidukeelu Magnitski nimekirjas olevatele inimestele. Magnitski nimekirjas said Eestisse sissesõidukeelu 49 inimest.