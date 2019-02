Intervjuusari: Kaja Kallas: Eesti poliitika on kaerajaan

Ma esitan seisukohti, millesse ma ise usun, olen seda alati teinud. Tõepoolest, meil on 12 000 liiget väga erinevate vaadetega. Naljaga pooleks võiks öelda, et te ei pea valima mitte ühtegi teist erakonda, sest te leiate meie erakonnast liikmeid, kes teie vaateid esindavad.

See on absurdne!

Ei ole. Lõpuks me lepime ju kokku, mida me teeme. On sotsiaalsemate ja konservatiivsemate vaadetega inimesi. Põhiväärtustes me ju kompromisse ei tee.

Aga mis see Reformierakonna põhiväärtus siis on?

Põhiväärtus on see, et me ei karista edasipüüdlikkust, toetame ettevõtlikkust, hindame vabadusi. Sellest me ei tagane.

Samas lubate tasuta lõunaid, nt tasuta lasteaiakohta – kes peaks paremini teadma kui teie, et maksumaksja lõunad saavad tulla ainult tema enda raha eest? Miks te olete nõus sellist janti kaasa tegema?

See, et riik peaks võtma lasteaia koha tasumise enda peale, lahendab hoopis teistsugust probleemi. Lapsed arenevad ju sõltuvalt sellest, kas nad haridussüsteemi sees või sellest väljas. On ebaloogiline, et kui isegi kõrgharidus on tasuta, on lasteaiaharidus lapsevanemale tasuline ja päris kallis. See meede erineb teistest tasuta asjadest selle poolest, et seda teenust osutab kohalik omavalitsus. Seal on samamoodi pearahasüsteem nagu koolis. Lähtume printsiibist, et kõigil peaksid olema võrdsed võimalused.

Olete öelnud, et ei tee koostööd EKREga, ja vastandunud ka Isamaaga, kelle meelest on eesti rahva peamine ülesanne püsimajäämine, aga samas esitate ka ise rahvuspatriootlikke väärtusi.

Kuidas te saate niimoodi öelda, me ei vastandu ju sellele.

Just, te räägite täpselt samamoodi nagu rahvuspatriootlikud erakonnad – ja ka Keskerakond – et lapsi peab sündima rohkem. Mille poolest te neist erinete?

See on patriotism. See, et meie seisame Eesti eest, on loomulik ja vajalik. No kuulge, me elame Eestis, meil on väike riik. Riigil on kaks suurt eesmärki: et riigi rahvas, kultuur ja keel püsiks, ja et riigi majandus toimiks. Kõik otsused peaksid neid eesmärke toetama.

Kes eesti kultuuri ohustab?

Meil on väga väike keel, 800 000 inimest räägib seda. Kui me ei kaitse eesti keelt, ühtset eestikeelset haridust, siis on kultuur ohus. Kultuuri ohustab ka näiteks see: kas me räägime lastele mardi- ja kadripäevast või võtab selle üle halloween. Ma ei ole selliste arengute vastu, aga suured kultuurid kipuvad alati väikesi ohustama. Ka suured riigid kaitsevad oma kultuuri ja püüavad igati arendada oma keelt. See on täiesti loomulik, et ma kaitseme eesti keelt ja kultuuri – see on isegi põhiseaduses kirjas.

Miks me näeme teid reklaamides laste ja vanurite seltskonnas, mitte ettevõtjatega – kuigi te nimetasite ka ise ettevõtlikkust väärtuste seas esimesena?