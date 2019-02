Erakondade toetusnäitajad veebruari teises pooles kinnitavad taas, et võitlus valimisvõidu pärast on äärmiselt tasavägine. Keskerakond ja Reformierakond on liidripositsiooni käest kätte andnud mitmes viimases Postimehe tellitud ja Kantar Emori tehtud küsitluses ja iga kord minimaalse vahega. Veebruari teises pooles on peal taas Reformierakond, kuigi edumaa on tilluke.