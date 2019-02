Video: mis teeb peagi lõpetava riigikogu koosseisu eriliseks?

«Kui siin nelja aasta jooksul mõni saadik sai hakkama mõne lollusega, siis ma olin järjekordselt sunnitud seletama, et mina ei ole teda tööle võtnud siia. Nüüd on paras aeg meelde tuletada, et teie 3. märtsil või siis juba nädala jooksul läbi interneti võtate neid tööle,» toonitas Nestor.