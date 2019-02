Video: kuidas iseloomustab Nestor ametist lahkuvat riigikogu?

«Õnneks oli nüüd fraktsioone kuus, mitte neli, nagu eelmises. Neli minu meelest on Eesti jaoks selgelt liiga vähe – meil on ikka arusaamisi maailmast palju rohkem,» tõi Nestor üheks näiteks.

«Ja varasem lauskonsensus välispoliitikas ja kaitsepoliitikas, Eesti riigi julgeolekuteemadel. Et siin esile tulnud eriarvamuse paraku vast ei ole need, mida meil vaja oleks. Konsensus võiks tulevikus olla suurem,» tõi riigikogu esimees kolmandaks näiteks.

«Kui siin nelja aasta jooksul mõni saadik sai hakkama mõne lollusega, siis ma olin järjekordselt sunnitud seletama, et mina ei ole teda tööle võtnud siia. Nüüd on paras aeg meelde tuletada, et teie 3. märtsil või siis juba nädala jooksul läbi interneti võtate neid tööle,» toonitas Nestor.