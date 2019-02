Galerii: riigikogu XIII koosseis pidas viimast istungit

Eiki Nestor avaldas heameelt, et Riigikogu komisjonide töö on viimase nelja aasta jooksul tunduvalt avatumaks muutunud ja tänas kõiki komisjonide töösse panustanud huvirühmi. Esimees tõstis esile ka riigikogu rolli Eesti Euroopa Liidu eesistumise korraldamisel ning kiitis selle heaks töötanud ametnikke ja parlamendisaadikuid. Nestor kinnitas, et viie esimehe ametis oldud aasta jooksul pole ta näinud varem ega hiljem paremini korraldatud eesistumise üritusi kui Eestis.

Aseesimehe Enn Eesmaa sõnul koosnes riigikogu juhatus diplomaadi-tüüpi poliitikutest, kes suutsid suures saalis sageli ka kõrgeks tõusnud temperatuure ohjeldada ja konstruktiivsust hoida. Eesmaa märkis, et on suur tõenäosus, et lõpetava koosseisu kuuest erakonnast viis jätkavad ka uues riigikogus. Aseesimehe sõnul tõestab see, et uljalt kritiseerides ei pruugi edu saavutada ja valija oskab märgata olulist ja järjepidevust.