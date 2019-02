Keskerakonna valimispidu Saku suurhallis läheb maksma 25 000 eurot

«Kuigi ürituse kava ei ole veel paigas, oleme arvestanud, et 300-350 osavõtja toitlustus ja peokoha valmisolek läheb maksma ligi 25 000 eurot, sellest umbes 10 000 eurot moodustaks osavõtjate piletiraha,» ütles ERRile Keskerakonna avalike suhete juht Andre Hanimägi.

Nagu viimastel aastatel ikka, kogunevad erakonnad riigikogu valimiste tulemuste jälgimiseks 3. märtsil Tallinnas erinevatesse restoranidesse, pubidesse, baaridesse, kõrtsidesse ja meelelahutusasutustesse: Sotsiaaldemokraatlik erakond on koos söögi- ja joogikohas Pööbel, Reformierakond peab valimispidu teatris NO99 Sakala tänaval, Isamaa on valinud restorani Kochi Aidad Lootsi tänaval, Vabaerakond jälgib valimistulemust restoranis Talukõrts vanalinnas Viru tänaval, Eesti 200 on koos kohvikus Sinilind Müürivahe tänaval, rohelised saavad kokku Telliskivi tänaval asuvas Sveta baaris ning EKRE tuleb kokku Vabaduse väljakul asuvasse restorani Wabadus.