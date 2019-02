Vastasseis: Kuku raadio valimisdebatis astusid väitlusringi Jüri Ratas ja Kaja Kallas

Ratase kinnitusel on Keskerakond näidanud kahe aasta ja kolme kuu jooksul vastutustundlikku ja konservatiivset eelarvepoliitikat ning mullu tuli eelarve täis ja jäi natuke ka üle - seega olid riskid tasakaalus. Ratas lisas, et Eestile on ka rahvusvaheliselt antud Eestile head hinnangud, mida on toetanud asjaolu, et maksukoormus on Keskerakonna valitsemise ajal püsinud alla 34 protsendi. Perspektiivis on Ratase sõnul Keskerakond lubanud neli aastat maksurahu, küll aga soovib Keskerakond kaaluda diisli- ja elektriaktsiisi langetamist.

Kaja Kallas aga Ratasega ei nõustunud, märkides, et tegelikult on Eesti välja kukkunud korras rahandusega riikide hulgast keskmiste hulka, kuna eelarve on puudujäägis, samas kui Reformierakonna valitsemise ajal oli rahandus korras.

«Ainus reiting, mis tavalistele inimestele korda läheb, on see, et Eesti on Euroopa Liidus number üks hinnatõusu osas. Samuti on Eesti viimase kahe aasta jooksul, kui Ratase valitsus on riiki juhtinud, kukkunud majandusvabaduse indeksis seitsmendalt kohalt 15 kohale,» märkis Kallas, lisades, et ka e-valitsemise osas on Eesti kukkunud ja olukord on läinud halvemaks.

Ratase sõnul on kõige suurem probleem hoopis see, et Reformierakonna tõsiseltvõetavus ühiskonnas sulab nadu kevadine lumi ja see on halb, arvestades, kui suure valitsemiskogemusega Reformierakond on. «Ja see tohutu valeuudiste ja hirmutamiste laine, mida Reformierakond toodan, on väga murettekitav,» lisas Ratas.

Ta tõi näiteks, et kui Reformierakond märgib, et Eesti on kukkunud majandusvabaduse indeksis, siis mitte maksusüsteemi ja majanduse läbipaistvuse osas, vaid seetõttu et on olnud üks suur probleem, millega Reformierakond omal ajal ei tegelenud - rahapesu. «Danske juhtum on see, mis langetas Eesti reitingut,» rõhutas Ratas.

Hinnakasvu etteheite osas märkis aga Ratas, et see ei päde, sest samal ajal on kasvanud ka palgad, ning Keskerakonna juhitud tulumaksureform tõstis selgelt inimeste netosissetulekuid.