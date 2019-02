Vabaerakonna fraktsiooni liikmed saatsid hüvastijätukirja

Erakonna esimees Kaul Nurm ei teadnud kirjast midagi. «Ma ei tea, mis selle eesmärk oli. Võib-olla fraktsiooni liikmed mõtlesid, et teiega on hea koostöö olnud ja riigikogu koosseis hakkab koomale tõmbama,» ütles Nurm.

Nurme kinnitas, et erakond pole maha matnud eesmärki ületada valimiskünnis ning pääseda parlamenti. «Jah, see on hüvastijätukiri fraktsioonist lahkuvate liikmete jaoks, sest paljud meist lahkuvad, aga kui me riigikogusse saame, siis uus fraktsioon saadab teile tervituskirja,» ütles erakonna esimees Kaul Nurm.