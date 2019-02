Izmailova Kuku raadios: jutt pidevast majanduskasvust enam ei toimi

Izmailova sõnul on ka paljud majandusteadlased juba kinnitanud, et järjepidev majanduskasv pole pikemas perspektiivis enam võimalik ning majandus tuleks hoopis ümber korraldada silmas pidades säästvat arengut.

Izmailova sõnul tuleks tööandjatel hakata mõtlema, kuidas suurendada panust töötajasõbraliku töökeskkonna loomisse - lühendada inimeste tööaega, suurendada võimalusi mahetoidu saamiseks ja nii edasi. «Eesmärk oleks, et inimesed oleksid tervemad ja tuleb teha nii, et hüved, mis meil erinevate ressursside näol olemas on, jõuaksid ka inimesteni,» märksi Izmailova.

Ressursside ebaefektiivse kasutamise näitena tõstis Izmailova esile põlevkivitööstuse, kus ahju aetavast maavarast saadava energia hulk on äärmisel väike. «Üleminek taastuvenergiale aastatel 2019-2020 ei ole enam üheski mõttes käsitletav revolutsioonina, vaid see on asjade loomulik käik. Eesti valik on see, kas me läheme sellega kaasa, või jääme teistet kaugele maha,» ütles Izmailova.

Kaul Nurm Kuku raadio valimisstuudios: pääseme kindlasti parlamenti

Vabaerakonna esimees Kaul Nurm kinnitas teisipäeval Kuku raadio valimisstuudios, et tema kodupartei pääseb kindlasti parlamenti.

Kuigi Vabaerakond jääb seniste reitingute järgi kindlalt alla valimiskünnise, märkis Nurm, et ei pea end erakonna liidrina läbikukkunuks.

«Valimispäevani on veel üle kahe nädala aega ja praegu käib lõpuspurt. Ja Vabaerakond on oma suurimad jõud paigutanud just lõpuspurdiks,» märkis Nurm.