Intervjuusari: Jüri Ratas loodab mitte ülbeks minna

Seekord on kampaaniat suudetud teha enam-vähem ilma vene kaardita isegi lepingut Ühte Venemaaga hõõrutakse Keskerakonnale nina alla harvem kui varem. Millal te selle ära lõpetate?

Ma olen öelnud, et seda lepingut Keskerakonnal ei ole. See ei kehti, selle alusel ei toimu midagi.

Ametlikult on see ju ikka jõus?

Kui erakonna esimees on öelnud juba üle kahe aasta, et…

Ei, see on ametlikult raugenud.

On see lõpetatud?

Kui ma ütlen, et see on raugenud, siis on see protokoll ka lõppenud. Inimesed saavad aru, et ega hirmutamine vene kaardiga ühtsele ja sidusale ühiskonnale kaasa ei aita, ja seda on Eestis kõige rohkem vaja.

JYRI_RATAS_INTA.mp4 FOTO: Pilt videost

Miks on vaja see Kohtla-Järve ainus eestikeelne gümnaasium kinni panna?

Kohtla-Järvel ei saa ühtegi gümnaasiumit kinni panna. Oleme otsustanud, et 1. septembril 2019 avatakse seal riigigümnaasium. See otsus on tehtud aastal 2013. Siis oli haridusministri portfell sotsiaaldemokraadi, tänase erakonna esimehe käes (2013 oli haridusminister siiski veel Jaak Aaviksoo, Jevgeni Ossinovski asus ministriks 2014 kevadel – VK). Vahepeal on seda portfelli kandnud Reformierakond, Maris Lauri kui ka Jürgen Ligi – ja ka Keskerakond, Mailis Reps. Mina seisan selle eest, et riigigümnaasium saab olema sada protsenti eestikeelne neile, kes seda soovivad.

Järve gümnaasium ei lõpeta tegevust, ta jääb põhikooliks. See on alati nii, et kui riigigümnaasium tuleb, siis ümberkaudsed gümnaasiumid sulevad uksed, kui omavalitsus ei otsusta teisiti – ja tavaliselt ei otsusta. Riigigümnaasiumisse tuleb eesti keeles õppijate baas sealtsamast Järve gümnaasiumist. Selle kooli lõpetas 2018 lõpetas selle kooli 16 õpilast, 2017 13 õpilast. Riigigümnaasium tuleb 300kohaline. Neile õpilastele, kes ei ole võimelised sada protsenti eesti keeles õppima, jääb see, mis on põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega lubatud: 60 protsenti eesti keeles ja 40 protsenti vene keeles. See on üleminekuperiood. Selle poole tuleb liikuda, et õpe käiks sada protsenti eesti keeles, aga selle aasta sügisel ei olda selleks veel valmis.

ERRi ajakirjanik Anvar Samost viitas viimati taas olukorrale, et Ida-Virumaa poliitikud kasutavad Keskerakonna kaubamärki n-ö frantsiisina, st teevad kohapeal, mis ise tahavad. Ka sellele, et keegi kohalikest Ida-Virumaa poliitikutest on teile helistanud ja survet avaldanud. Mida ta silmas peab?

Võib-olla pidas ta silmas Narvat. Ütlesime siis väga selgelt, et kahtlustuse saanud inimesed ei saa olla Keskerakonna liikmed juhul, kui nad kuuluvad edasi linnavolikogusse või linnaettevõtete juhtorganitesse. Ja me heitsime nad erakonnast välja. Kohtla-Järve asjus: ei, sellist kõnet ei olnud.

See, et integratsiooniga on asjad halvad olnud, on oma osa Keskerakonnal, kes on toitnud eestikeelset valijat ühtede ja venekeelset teiste sõnumitega. Mida Eesti riik venelastest õieti tahab? Missugune on riigi silmis hea venelane?