Avaldame pöördumise täismahus:

Peame vaba ja vastutustundliku ajakirjanduse rolli valimiseelsel perioodil ülioluliseks. Tänu meedia igapäevatööle saavad valijad aimu sellest, millised on Eesti ees seisvad väljakutsed lähiaastatel ning missuguseid lahendusi erinevad poliitilised erakonnad nendega tegelemiseks välja pakuvad. Kahtlemata on debatid – olgu trükiajakirjanduses, raadios või televisioonis – üks paremaid ajakirjanduslikke formaate eri ilmavaadete esitlemiseks. Viimastel nädalatel on poliitdebattide arv mõistetavalt mitmekordistunud, et valijal oleks veelgi lihtsam kujundada oma valimiseelistus ning teha 3. märtsil lõplik valik. Tunnustame ajakirjandust selle sisuka ja tänuväärse töö eest!

Küll aga ei ole me nõus sellega, et Kanal 2 on otsustanud valimiseelses teledebatis loobuda usaldusväärsetest saatejuhtidest, kellel on vajalikud teadmised ja kogemus poliitilise debati juhtimiseks. Selle asemel kutsutakse erakondade juhte saatesse, kus kesksel kohal on meelelahutus. Meie hinnangul naeruvääristab see Riigikogu valimisi kui demokraatliku ühiskonna üht olulisemat instituuti. Seetõttu oleme otsustanud lükata Kanal 2 kutse saatesse tagasi.

Kaja Kallas, Eesti Reformierakonna esimees

Kristina Kallas, Erakond Eesti 200 esimees

Helir-Valdor Seeder, ISAMAA Erakonna esimees

Jevgeni Ossinovski, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees

Jüri Ratas, Eesti Keskerakonna esimees

Mart Helme, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimees

Kanal 2: poliitikute otsus valimisdebatti boikoteerida on murettekitav

Kanal 2 suhtub tõsise murega suurerakondade liidrite otsusesse boikoteerida Kanal 2 peaministrikandidaatide debatti, kuna see jätab sajad tuhanded televaatajad ilma võimalusest kuulda vahetus vaidluses tipp-poliitikute valimiseelseid seisukohti.

Postimees Grupi telekanalite peaprodutsendi Kaspar Kaljase sõnul on arusaamatu poliitikute hirm, et 27. veebruariks kavandatav debatt võtab liialt meelelahutusliku joone.

«Kanal 2 valitud saatejuhtide Katrin Lusti ja Jüri Butšakovi professionaalsuses pole mingit põhjust kahelda ning telekanali soov on uute tegijate toomisega lisada värskust ning uusi lähenemisnurki halliks muutunud poliit-debattidesse, kus rahvasaadikud korrutavad rahvast vähe kõnetavas kantseliidis kohati sisutuid mõtteid,» rõhutas Kaljas.

Tema sõnul on tõsiselt murettekitav olukord, kus rahvaesindajad hakkavad valima, kes on neile debatis sobilik partner ja kes ei ole.

«Kanal 2 vaatab iganädalaselt ligi 670 000 eestimaalast ja poliitikute säärane suhtumine pöörab selja suurele osale nendele tavalistele inimestele, kes reaalselt panustavad igapäevaselt Eesti ühiskonna toimimisse. Kas tõesti on kodanikel kohustus vaid makse maksta, kuid pole õigust esitada teravaid küsimusi?» küsis Kaljas.

Tema sõnul on Kanal 2 eesmärk tutvustada Eesti elanikele kõigi valimistel osalevate poliitiliste jõudude programmilisi seisukohti ning telekanal on selle saavutamiseks jätkuvalt valmis koostööks kõigi erakondadega.

«Kanal 2 on valmis debateerima kõigiga, kes julgevad oma stagneerunud vormidest väljapoole mõelda. Samas ei saa me leppida meedia suukorvistamise katsetega ning tahes tahtmata tekib küsimus, kas seniste poliit-debattide puhul on olnud kandideerijatel võimalus ise valida endale meelepäraseid saatejuhte, kes siis poliitikutele sobilikke küsimusi esitaksid,» lisas Kaljas.