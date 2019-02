Kristina Kallas ja Helir-Valdor Seeder Kuku valimisdebatis: süüdistused Vakra vastu on väga karmid

Nii Isamaa esimees Helir Valdor Seeder kui ka Eesti 200 liider Kristina Kallas tõdesid esmaspäeval Kuku raadio valimisstuudios, et süüdistused sotsiaaldemokraat Rainer Vakra vastu on äärmiselt karmid.

Seeder märkis, et kui Vakra kuuluks temaga ühte erakonda, siis loomulikult ta ootaks esmalt ära, mida Tallinna Ülikool ütleb plagiaadisüüdistuste kohta. Kui aga saab selgeks, et praegu õhku visatud süüdistustel on alust, siis Seederi sõnul teeks ta kindlasti erakonna juhatusele ettepaneku sellise vääritu teoga hakkama saanud poliitik parteist välja arvata.